Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Mittag im Minus

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,35 Prozent schwächer bei 26 276,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,30 Prozent auf 26 288,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 635,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 097,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 364,04 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,538 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 016,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 546,67 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 112,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,09 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 707,14 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 6,53 Prozent auf 122,49 USD), DexCom (+ 6,47 Prozent auf 61,56 USD), OraSure Technologies (+ 4,92 Prozent auf 3,10 USD), Landstar System (+ 4,34 Prozent auf 175,25 USD) und Richardson Electronics (+ 4,29 Prozent auf 18,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen SMC (-18,16 Prozent auf 410,39 USD), Microvision (-9,09 Prozent auf 0,55 USD), 3D Systems (-8,23 Prozent auf 3,01 USD), Americas Car-Mart (-7,71 Prozent auf 11,13 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,25 Prozent auf 3,71 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 570 943 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,717 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at