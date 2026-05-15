Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 26 437,01 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,30 Prozent auf 26 288,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26 635,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 097,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 444,05 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,15 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 016,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 546,67 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 19 112,32 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 8,47 Prozent auf 124,72 USD), Innodata (+ 6,29 Prozent auf 95,82 USD), DexCom (+ 6,26 Prozent auf 61,44 USD), OraSure Technologies (+ 5,76 Prozent auf 3,12 USD) und Intuit (+ 5,21 Prozent auf 397,98 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil SMC (-18,31 Prozent auf 409,64 USD), Microvision (-10,13 Prozent auf 0,54 USD), Century Aluminum (-8,82 Prozent auf 56,02 USD), Lifetime Brands (-7,48 Prozent auf 7,17 USD) und Commercial Vehicle Group (-7,43 Prozent auf 5,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25 108 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,08 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at