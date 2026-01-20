Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstagmittag.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,34 Prozent leichter bei 23 199,64 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,58 Prozent auf 23 142,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23 515,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 072,91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 236,05 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23 307,62 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 990,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 630,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,155 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 813,30 Punkten. Bei 23 072,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell InterDigital (+ 7,75 Prozent auf 332,68 USD), Intel (+ 5,96 Prozent auf 49,76 USD), Rambus (+ 4,48 Prozent auf 112,83 USD), Innodata (+ 4,45 Prozent auf 64,28 USD) und Baiducom (+ 3,73 Prozent auf 155,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen NetApp (-8,67 Prozent auf 94,84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,76 Prozent auf 161,97 USD), Volvo (B) (-5,54 Prozent auf 32,38 USD), Donegal Group B (-5,49 Prozent auf 16,52 USD) und Myriad Genetics (-5,49 Prozent auf 5,60 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 22 544 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at