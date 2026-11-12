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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 12.11.2026 20:03:58

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus

Der NASDAQ Composite verliert heute an Wert.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 25 398,31 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,47 Prozent auf 25 092,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 466,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 25 068,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 597,23 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,51 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Stand von 27 245,90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Wert von 26 588,49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 23 406,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,31 Prozent nach oben. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 7,25 Prozent auf 0,59 USD), Trustmark (+ 5,22 Prozent auf 47,94 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5,11 Prozent auf 3,50 USD), Nortech Systems (+ 3,64 Prozent auf 11,10 USD) und ADTRAN (+ 2,81 Prozent auf 4,34 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Digi International (-13,68 Prozent auf 57,80 USD), Hancock (-10,22 Prozent auf 64,98 USD), PetMed Express (-9,88 Prozent auf 0,96 USD), Donegal Group B (-9,01 Prozent auf 25,74 USD) und Cogent Communications (-8,33 Prozent auf 4,07 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 137 655 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2027 weist die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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