Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstag leichter.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,37 Prozent leichter bei 25 913,05 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,712 Prozent auf 26 087,01 Punkte an der Kurstafel, nach 26 274,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 190,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 739,22 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 22 902,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 597,15 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18 708,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,52 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 359,31 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 28,69 Prozent auf 3,23 USD), Zebra Technologies (+ 13,54 Prozent auf 246,34 USD), Mind CTI (+ 7,99 Prozent auf 0,97 USD), SMC (+ 5,59 Prozent auf 528,92 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 4,10 Prozent auf 453,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen FormFactor (-14,56 Prozent auf 129,35 USD), Innodata (-13,47 Prozent auf 89,84 USD), QUALCOMM (-13,47 Prozent auf 205,54 USD), Hub Group (-13,26 Prozent auf 36,31 USD) und Intel (-10,02 Prozent auf 116,47 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 838 810 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,19 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at