Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent leichter bei 26 278,76 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent stärker bei 26 393,89 Punkten, nach 26 289,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 185,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 416,79 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 25 520,24 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 25 870,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 314,95 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 13,10 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Royal Gold (+ 6,61 Prozent auf 245,65 USD), Repligen (+ 6,08 Prozent auf 176,26 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,66 Prozent auf 96,83 USD), Cerus (+ 4,35 Prozent auf 2,88 USD) und American Eagle Outfitters (+ 3,91 Prozent auf 16,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil SMC (-9,88 Prozent auf 436,06 USD), Donegal Group B (-9,42 Prozent auf 22,41 USD), Cogent Communications (-7,40 Prozent auf 9,38 USD), inTest (-7,13 Prozent auf 12,64 USD) und Nortech Systems (-5,57 Prozent auf 11,52 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 651 118 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at