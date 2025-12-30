Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

Schlussendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,24 Prozent auf 23 419,08 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,037 Prozent schwächer bei 23 465,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23 474,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 414,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23 521,05 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 365,69 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 22 660,01 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 19 486,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 21,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Volvo (A) (+ 12,28 Prozent auf 32,00 USD), AXT (+ 8,29 Prozent auf 15,80 USD), TransAct Technologies (+ 6,05 Prozent auf 4,03 USD), Amtech Systems (+ 5,60 Prozent auf 12,64 USD) und Donegal Group B (+ 5,45 Prozent auf 17,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Trend Micro (-13,58 Prozent auf 41,30 USD), Corcept Therapeutics (-12,06 Prozent auf 70,20 USD), Flushing Financial (-8,94 Prozent auf 15,38 USD), PetMed Express (-4,13 Prozent auf 3,25 USD) und inTest (-4,05 Prozent auf 7,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23 291 205 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,934 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

