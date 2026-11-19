NASDAQ Composite Index
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23 879,20
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-550,69
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-2,25 %
|NASDAQ-Handel im Blick
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19.11.2026 22:34:48
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus
Am Donnerstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,25 Prozent auf 23 879,20 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,55 Prozent auf 24 809,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 429,88 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 870,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 939,62 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,92 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 430,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 331,09 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 22 564,23 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,77 Prozent zu Buche. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Dorel Industries (+ 24,08 Prozent auf 0,97 USD), 3D Systems (+ 7,25 Prozent auf 1,48 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,03 Prozent auf 2,11 USD), Woodward (+ 5,22 Prozent auf 335,72 USD) und Nissan Motor (+ 4,50 Prozent auf 1,67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-21,01 Prozent auf 6,28 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,78 Prozent auf 2,98 USD), Century Casinos (-9,28 Prozent auf 0,22 USD), Geron (-7,86 Prozent auf 0,91 USD) und Fiserv (-6,38 Prozent auf 56,62 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 71 997 288 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,660 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Die Americas Car-Mart-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 21,43 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1-800-FLOWERS.COM Inc.
|2,11
|6,03%
|3D Systems Corp.
|1,33
|6,46%
|America's Car-Mart Inc.
|0,81
|-2,42%
|Apple Inc.
|318,55
|-0,93%
|Century Casinos Inc.
|0,20
|-9,17%
|Dorel Industries Inc.
|0,83
|9,27%
|Fiserv Inc.
|51,70
|-6,51%
|Geron Corp.
|0,83
|-7,65%
|LSI Industries Inc.
|12,80
|-5,19%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|2,72
|-9,33%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|1,45
|-4,30%
|NVIDIA Corp.
|133,10
|-3,07%
|Red Robin Gourmet Burgers Inc.
|5,56
|-22,47%
|SIGA Technologies Inc.
|2,65
|-5,36%
|Woodward Inc.
|283,50
|-1,97%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 879,20
|-2,25%
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