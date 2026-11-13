NASDAQ Composite Index

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Index im Fokus 13.11.2026 22:34:44

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Abend in Rot.

Zum Handelsende verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent auf 25 136,27 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,165 Prozent auf 25 408,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 366,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 872,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 423,09 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27 204,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 803,03 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 22 870,36 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Modine Manufacturing (+ 27,86 Prozent auf 135,66 USD), CRESUD (+ 8,83 Prozent auf 9,74 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6,41 Prozent auf 29,06 USD), US Global Investors (+ 5,95 Prozent auf 2,67 USD) und Upbound Group (+ 5,07 Prozent auf 25,09 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Century Casinos (-19,67 Prozent auf 0,48 USD), Dorel Industries (-10,77 Prozent auf 0,88 USD), PDF Solutions (-9,01 Prozent auf 36,98 USD), Richardson Electronics (-8,05 Prozent auf 18,15 USD) und 3D Systems (-7,27 Prozent auf 1,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 84 898 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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