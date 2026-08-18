AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Kursentwicklung
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18.08.2026 22:35:07
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt schlussendlich
Am Dienstag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,33 Prozent auf 26 289,71 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent schwächer bei 26 346,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 644,91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 26 266,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 422,50 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 520,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 090,73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21 629,77 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,14 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Barrett Business Services (+ 5,17 Prozent auf 32,95 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,79 Prozent auf 1,75 USD), Intuit (+ 4,41 Prozent auf 350,41 USD), Lifetime Brands (+ 4,10 Prozent auf 9,90 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 4,03 Prozent auf 30,18 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-14,23 Prozent auf 82,31 USD), Baiducom (-12,73 Prozent auf 90,87 USD), Methode Electronics (-11,45 Prozent auf 16,01 USD), TTM Technologies (-10,83 Prozent auf 125,71 USD) und Amkor Technology (-10,54 Prozent auf 54,84 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 365 016 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|26,03
|4,20%
|Amkor Technology Inc.
|47,25
|-10,67%
|AXT Inc.
|71,12
|-14,00%
|Baidu.com Inc.
|78,70
|-12,07%
|Barrett Business Services Inc.
|28,40
|5,19%
|Comtech Telecommunications Corp.
|1,49
|3,47%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,90
|1,28%
|Intuit Inc.
|302,60
|4,00%
|Lifetime Brands IncShs
|9,90
|4,10%
|Methode Electronics Inc.
|15,40
|-0,65%
|NVIDIA Corp.
|189,54
|-2,55%
|SIGA Technologies Inc.
|2,99
|2,05%
|TTM Technologies Inc.
|109,00
|-9,73%
|World Acceptance Corp.
|162,00
|-0,61%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 289,71
|-1,33%
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