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Kursentwicklung 11.05.2026 16:03:16

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsstart

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Montag sinkt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,09 Prozent auf 26 223,56 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,425 Prozent auf 26 135,63 Punkte an der Kurstafel, nach 26 247,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 295,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 26 129,83 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 22 902,89 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.02.2026, den Stand von 23 066,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 17 928,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26 295,02 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 11,56 Prozent auf 94,70 USD), Lifetime Brands (+ 10,49 Prozent auf 6,53 USD), QUALCOMM (+ 9,43 Prozent auf 239,76 USD), ADTRAN (+ 5,02 Prozent auf 13,27 EUR) und inTest (+ 4,69 Prozent auf 18,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil DXP Enterprises (-6,45 Prozent auf 146,10 USD), Ceva (-5,33 Prozent auf 35,00 USD), American Woodmark (-5,11 Prozent auf 36,61 USD), SMC (-4,30 Prozent auf 515,00 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3,73 Prozent auf 4,64 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 561 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,444 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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1-800-FLOWERS.COM Inc. 4,26 -3,08% 1-800-FLOWERS.COM Inc.
ADTRAN Holdings Inc 13,54 5,80% ADTRAN Holdings Inc
American Woodmark Corp. 30,00 -2,60% American Woodmark Corp.
Ceva Inc. 32,20 2,55% Ceva Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
DXP Enterprises Inc. 145,28 1,04% DXP Enterprises Inc.
Innodata Inc. 76,60 -1,79% Innodata Inc.
Intel Corp. 102,66 -0,12% Intel Corp.
inTest Corp. 14,30 2,14% inTest Corp.
Lifetime Brands IncShs 6,93 0,14% Lifetime Brands IncShs
MKS Instruments Inc. 270,20 2,08% MKS Instruments Inc.
NVIDIA Corp. 192,70 2,72% NVIDIA Corp.
QUALCOMM Inc. 181,88 1,61% QUALCOMM Inc.
SIGA Technologies Inc. 4,36 -2,02% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 459,80 1,23% SMC Corp.

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NASDAQ Comp. 26 397,15 1,18%

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