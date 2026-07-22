Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der NASDAQ Composite bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,24 Prozent auf 25 776,11 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,555 Prozent leichter bei 25 693,72 Punkten in den Handel, nach 25 837,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25 776,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 681,32 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,215 Prozent. Vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 166,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24 657,57 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 22.07.2025, mit 20 892,69 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,93 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 3,33 Prozent auf 4,03 USD), Donegal Group B (+ 3,30 Prozent auf 22,53 USD), Methanex (+ 3,24 Prozent auf 56,94 USD), First Community Bancorp (+ 3,05 Prozent auf 45,99 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 2,98 Prozent auf 52,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-20,72 Prozent auf 8,40 EUR), Pegasystems (-13,64 Prozent auf 26,72 USD), Microvision (-9,56 Prozent auf 0,31 USD), Nortech Systems (-9,42 Prozent auf 12,59 USD) und inTest (-7,78 Prozent auf 13,40 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 267 929 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,311 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,76 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at