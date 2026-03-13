NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 13.03.2026 20:03:57

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegt sich derzeit im Minus.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,75 Prozent auf 22 145,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,510 Prozent fester bei 22 425,70 Punkten in den Handel, nach 22 311,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 075,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 521,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,173 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 546,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 195,17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, einen Stand von 17 303,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,69 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22 061,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 17,17 Prozent auf 2,73 USD), American Superconductor (+ 5,26 Prozent auf 30,80 USD), Amkor Technology (+ 4,97 Prozent auf 43,32 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,77 Prozent auf 10,32 USD) und Rambus (+ 4,12 Prozent auf 93,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-12,59 Prozent auf 1,25 USD), Methanex (-9,61 Prozent auf 52,48 USD), Credit Acceptance (-9,52 Prozent auf 446,95 USD), Americas Car-Mart (-9,19 Prozent auf 13,84 USD) und Adobe (-5,31 Prozent auf 255,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 515 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
09.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 218,65 -0,07% Adobe Inc.
American Superconductor Corp 26,83 6,98% American Superconductor Corp
America's Car-Mart Inc. 13,53 -11,22% America's Car-Mart Inc.
Amkor Technology Inc. 37,51 4,69% Amkor Technology Inc.
Century Casinos Inc. 1,13 -10,32% Century Casinos Inc.
CIENA Corp. 295,00 0,99% CIENA Corp.
Commercial Vehicle Group Inc. 2,48 28,50% Commercial Vehicle Group Inc.
Credit Acceptance Corp. 432,00 2,37% Credit Acceptance Corp.
Methanex Corp. 45,60 -9,70% Methanex Corp.
NVIDIA Corp. 157,72 -0,94% NVIDIA Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 8,95 4,68% Patterson-UTI Energy Inc.
Rambus Inc. 82,06 5,67% Rambus Inc.
SIGA Technologies Inc. 5,26 -3,84% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 122,05 2,43% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 105,36 -0,93%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:19 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen