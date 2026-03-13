Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,75 Prozent auf 22 145,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,510 Prozent fester bei 22 425,70 Punkten in den Handel, nach 22 311,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 075,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 521,38 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,173 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 546,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 195,17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, einen Stand von 17 303,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,69 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22 061,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 17,17 Prozent auf 2,73 USD), American Superconductor (+ 5,26 Prozent auf 30,80 USD), Amkor Technology (+ 4,97 Prozent auf 43,32 USD), Patterson-UTI Energy (+ 4,77 Prozent auf 10,32 USD) und Rambus (+ 4,12 Prozent auf 93,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Century Casinos (-12,59 Prozent auf 1,25 USD), Methanex (-9,61 Prozent auf 52,48 USD), Credit Acceptance (-9,52 Prozent auf 446,95 USD), Americas Car-Mart (-9,19 Prozent auf 13,84 USD) und Adobe (-5,31 Prozent auf 255,45 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 515 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,886 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,62 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at