Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 2,21 Prozent schwächer bei 25 587,04 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2,36 Prozent auf 25 549,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 166,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25 513,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 882,57 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 343,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 21 946,76 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 19 630,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 28,24 Prozent auf 3,86 USD), Donegal Group B (+ 11,76 Prozent auf 23,48 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 6,59 Prozent auf 279,44 USD), Barrett Business Services (+ 4,61 Prozent auf 33,83 USD) und Erie Indemnity (+ 4,47 Prozent auf 221,12 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-15,72 Prozent auf 77,91 USD), ON Semiconductor (-11,01 Prozent auf 117,06 USD), Ultra Clean (-9,35 Prozent auf 111,63 USD), Lam Research (-9,33 Prozent auf 371,33 USD) und Microchip Technology (-9,20 Prozent auf 93,26 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 51 660 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 13,86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at