Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht der NASDAQ Composite am Morgen.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent tiefer bei 22 972,66 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,222 Prozent schwächer bei 23 100,58 Punkten in den Handel, nach 23 152,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 109,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 22 953,96 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,577 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 23 601,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, den Stand von 19 075,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,13 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 27,82 Prozent auf 4,64 USD), Anika Therapeutics (+ 9,05 Prozent auf 11,93 USD), OraSure Technologies (+ 8,93 Prozent auf 3,05 USD), DXP Enterprises (+ 8,92 Prozent auf 167,73 USD) und IMAX (+ 4,93 Prozent auf 38,32 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Barrett Business Services (-18,05 Prozent auf 25,79 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-8,73 Prozent auf 22,79 USD), Photronics (-7,90 Prozent auf 40,13 USD), Nortech Systems (-6,00 Prozent auf 8,61 USD) und Ultra Clean (-5,78 Prozent auf 63,43 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 028 890 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,965 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 9,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at