Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent tiefer bei 22 006,87 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,27 Prozent leichter bei 21 871,04 Punkten, nach 22 152,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 851,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 048,12 Zählern.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,49 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 22 682,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 307,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 750,79 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,29 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 851,05 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 8,11 Prozent auf 3,67 USD), ADTRAN (+ 5,51 Prozent auf 10,51 EUR), Methanex (+ 5,09 Prozent auf 55,56 USD), Resources Connection (+ 3,51 Prozent auf 3,83 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3,17 Prozent auf 11,08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nortech Systems (-10,47 Prozent auf 8,64 USD), Century Aluminum (-8,47 Prozent auf 50,65 USD), Volvo (B) (-7,10 Prozent auf 31,50 USD), Royal Gold (-6,61 Prozent auf 226,48 USD) und Methode Electronics (-6,04 Prozent auf 4,98 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 095 856 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at