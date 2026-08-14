Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
|S&P 500-Marktbericht
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14.08.2026 18:01:05
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus
Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 7 783,66 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,534 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,090 Prozent stärker bei 7 805,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 810,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 779,90 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,412 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 7 543,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der S&P 500 bei 7 501,24 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 6 468,54 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,49 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Sandisk (+ 6,05 Prozent auf 1 620,51 USD), Fox (+ 5,63 Prozent auf 61,37 USD), Fox (+ 5,62 Prozent auf 69,13 USD) und Albemarle (+ 4,52 Prozent auf 136,38 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Applied Materials (-5,82 Prozent auf 503,44 USD), Broadcom (-5,80 Prozent auf 393,58 USD), Cerebras Systems (-5,10 Prozent auf 219,24 USD), KLA (-3,52 Prozent auf 202,01 USD) und DXC Technology (-3,13 Prozent auf 10,85 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 828 192 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Cerebras Systems Inc
Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|117,70
|4,39%
|Applied Materials Inc.
|436,70
|-5,67%
|Broadcom
|339,30
|-6,23%
|Cerebras Systems Inc
|218,98
|-5,21%
|Copart Inc.
|27,32
|6,82%
|DXC Technology
|9,34
|-4,01%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp (ex 21st Century Fox)
|59,54
|5,32%
|Fox Corp B
|53,00
|6,00%
|Intel Corp.
|88,81
|-1,86%
|KLA
|176,26
|-2,90%
|NVIDIA Corp.
|194,54
|-0,42%
|Sandisk Corp
|1 420,00
|7,58%
|Under Armour Inc.
|4,62
|-0,65%
|Western Union Company
|6,38
|-1,15%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 785,76
|-0,17%
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