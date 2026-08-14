Cerebras Systems Aktie

Cerebras Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Marktbericht 14.08.2026 18:01:05

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagmittag im Minus

Der S&P 500 zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Um 17:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,20 Prozent schwächer bei 7 783,66 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,534 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,090 Prozent stärker bei 7 805,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 810,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 779,90 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,412 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 7 543,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der S&P 500 bei 7 501,24 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 6 468,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,49 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Sandisk (+ 6,05 Prozent auf 1 620,51 USD), Fox (+ 5,63 Prozent auf 61,37 USD), Fox (+ 5,62 Prozent auf 69,13 USD) und Albemarle (+ 4,52 Prozent auf 136,38 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Applied Materials (-5,82 Prozent auf 503,44 USD), Broadcom (-5,80 Prozent auf 393,58 USD), Cerebras Systems (-5,10 Prozent auf 219,24 USD), KLA (-3,52 Prozent auf 202,01 USD) und DXC Technology (-3,13 Prozent auf 10,85 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 828 192 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cerebras Systems Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Cerebras Systems Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albemarle Corp. 117,70 4,39% Albemarle Corp.
Applied Materials Inc. 436,70 -5,67% Applied Materials Inc.
Broadcom 339,30 -6,23% Broadcom
Cerebras Systems Inc 218,98 -5,21% Cerebras Systems Inc
Copart Inc. 27,32 6,82% Copart Inc.
DXC Technology 9,34 -4,01% DXC Technology
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp (ex 21st Century Fox) 59,54 5,32% Fox Corp (ex 21st Century Fox)
Fox Corp B 53,00 6,00% Fox Corp B
Intel Corp. 88,81 -1,86% Intel Corp.
KLA 176,26 -2,90% KLA
NVIDIA Corp. 194,54 -0,42% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 420,00 7,58% Sandisk Corp
Under Armour Inc. 4,62 -0,65% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,38 -1,15% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 785,76 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen