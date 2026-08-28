Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|S&P 500-Marktbericht
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28.08.2026 20:04:23
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus
Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 7 712,47 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,421 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,082 Prozent stärker bei 7 737,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 730,99 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 771,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 701,35 Einheiten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 7 428,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der S&P 500 bei 7 563,63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 6 501,86 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,45 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 12,79 Prozent auf 23,45 USD), Dominos Pizza (+ 5,62 Prozent auf 350,73 USD), ServiceNow (+ 4,34 Prozent auf 144,44 USD), Bath Body Works (+ 3,81 Prozent auf 19,36 USD) und CoStar Group (+ 3,80 Prozent auf 32,53 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-9,73 Prozent auf 217,95 USD), Coinbase (-7,19 Prozent auf 177,01 USD), Generac (-5,67 Prozent auf 186,10 USD) und Edison International (-5,62 Prozent auf 69,54 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 229 047 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bath & Body Works
|16,65
|3,80%
|Casey's General Stores Inc
|649,40
|-0,61%
|Coinbase
|154,38
|-5,46%
|CoStar Group Inc.
|27,89
|2,90%
|Domino's Pizza Inc.
|291,00
|2,46%
|Edison International
|60,32
|-4,53%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Gap Inc.
|21,56
|20,72%
|Generac Holdings Inc
|170,05
|0,50%
|Marvell Technology
|187,74
|-9,35%
|NVIDIA Corp.
|188,18
|-3,82%
|PayPal Inc
|46,26
|-12,54%
|ServiceNow Inc
|124,10
|4,46%
|Western Union Company
|6,23
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 711,76
|-0,25%
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