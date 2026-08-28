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S&P 500-Marktbericht 28.08.2026 20:04:23

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus

Der S&P 500 zeigt sich derzeit leichter.

Um 20:02 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 7 712,47 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,421 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,082 Prozent stärker bei 7 737,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 730,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 771,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 701,35 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,641 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 7 428,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der S&P 500 bei 7 563,63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 6 501,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,45 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 12,79 Prozent auf 23,45 USD), Dominos Pizza (+ 5,62 Prozent auf 350,73 USD), ServiceNow (+ 4,34 Prozent auf 144,44 USD), Bath Body Works (+ 3,81 Prozent auf 19,36 USD) und CoStar Group (+ 3,80 Prozent auf 32,53 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-9,73 Prozent auf 217,95 USD), Coinbase (-7,19 Prozent auf 177,01 USD), Generac (-5,67 Prozent auf 186,10 USD) und Edison International (-5,62 Prozent auf 69,54 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 229 047 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bath & Body Works 16,65 3,80% Bath & Body Works
Casey's General Stores Inc 649,40 -0,61% Casey's General Stores Inc
Coinbase 154,38 -5,46% Coinbase
CoStar Group Inc. 27,89 2,90% CoStar Group Inc.
Domino's Pizza Inc. 291,00 2,46% Domino's Pizza Inc.
Edison International 60,32 -4,53% Edison International
First Republic Bank 0,00 400,00% First Republic Bank
Gap Inc. 21,56 20,72% Gap Inc.
Generac Holdings Inc 170,05 0,50% Generac Holdings Inc
Marvell Technology 187,74 -9,35% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 188,18 -3,82% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 46,26 -12,54% PayPal Inc
ServiceNow Inc 124,10 4,46% ServiceNow Inc
Western Union Company 6,23 1,20% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 711,76 -0,25%

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