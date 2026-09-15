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Index-Performance im Fokus 15.09.2026 20:04:14

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben

Der S&P 500 gibt sich heute schwächer.

Am Dienstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 7 585,20 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,860 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,077 Prozent tiefer bei 7 614,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 619,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 572,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 617,26 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 7 554,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der S&P 500 bei 6 615,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,60 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Skyworks Solutions (+ 12,78 Prozent auf 89,39 USD), Qorvo (+ 8,92 Prozent auf 117,61 USD), Illumina (+ 8,22 Prozent auf 225,33 USD), PerkinElmer (+ 7,99 Prozent auf 138,76 USD) und APA (+ 5,24 Prozent auf 47,39 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bath Body Works (-6,64 Prozent auf 16,72 USD), Chipotle Mexican Grill (-6,54 Prozent auf 34,61 USD), Coinbase (-6,41 Prozent auf 179,17 USD), Seagate Technology (-5,03 Prozent auf 765,05 USD) und Synopsys (-4,71 Prozent auf 363,47 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 370 073 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,563 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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APA Corporation Registered Shs 40,29 -1,66% APA Corporation Registered Shs
Bath & Body Works 14,50 -6,03% Bath & Body Works
Chipotle Mexican Grill Inc. 30,15 -5,63% Chipotle Mexican Grill Inc.
Coinbase 149,62 0,16% Coinbase
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Illumina Inc. 193,02 7,76% Illumina Inc.
Medtronic PLC 80,68 -0,54% Medtronic PLC
NVIDIA Corp. 184,80 0,48% NVIDIA Corp.
PerkinElmer Inc. 121,15 0,33% PerkinElmer Inc.
Qorvo Inc 102,40 9,40% Qorvo Inc
Seagate Technology 676,00 -3,15% Seagate Technology
Skyworks Solutions Inc. 78,25 1,56% Skyworks Solutions Inc.
Synopsys Inc. 319,50 0,31% Synopsys Inc.
Western Union Company 5,77 -2,99% Western Union Company

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S&P 500 7 585,73 -0,45%

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