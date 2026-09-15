Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|Index-Performance im Fokus
|
15.09.2026 20:04:14
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben
Am Dienstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 7 585,20 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,860 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,077 Prozent tiefer bei 7 614,15 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 619,98 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 572,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 617,26 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7 785,76 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 15.06.2026, mit 7 554,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der S&P 500 bei 6 615,28 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,60 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Skyworks Solutions (+ 12,78 Prozent auf 89,39 USD), Qorvo (+ 8,92 Prozent auf 117,61 USD), Illumina (+ 8,22 Prozent auf 225,33 USD), PerkinElmer (+ 7,99 Prozent auf 138,76 USD) und APA (+ 5,24 Prozent auf 47,39 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bath Body Works (-6,64 Prozent auf 16,72 USD), Chipotle Mexican Grill (-6,54 Prozent auf 34,61 USD), Coinbase (-6,41 Prozent auf 179,17 USD), Seagate Technology (-5,03 Prozent auf 765,05 USD) und Synopsys (-4,71 Prozent auf 363,47 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 370 073 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,563 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|APA Corporation Registered Shs
|40,29
|-1,66%
|Bath & Body Works
|14,50
|-6,03%
|Chipotle Mexican Grill Inc.
|30,15
|-5,63%
|Coinbase
|149,62
|0,16%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Illumina Inc.
|193,02
|7,76%
|Medtronic PLC
|80,68
|-0,54%
|NVIDIA Corp.
|184,80
|0,48%
|PerkinElmer Inc.
|121,15
|0,33%
|Qorvo Inc
|102,40
|9,40%
|Seagate Technology
|676,00
|-3,15%
|Skyworks Solutions Inc.
|78,25
|1,56%
|Synopsys Inc.
|319,50
|0,31%
|Western Union Company
|5,77
|-2,99%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 585,73
|-0,45%