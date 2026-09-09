Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der S&P 500 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 7 656,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,843 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 7 655,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 660,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 646,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 757,64 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 7 386,65 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 6 512,61 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,63 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,65 Prozent auf 648,15 USD), Akamai (+ 4,05 Prozent auf 109,89 USD), Dell Technologies (+ 3,87 Prozent auf 554,53 USD), Schlumberger (+ 3,49 Prozent auf 59,09 USD) und Baker Hughes (+ 3,10 Prozent auf 65,90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Caseys General Stores (-17,07 Prozent auf 608,27 USD), Booking (-4,53 Prozent auf 172,14 USD), UnitedHealth (-3,57 Prozent auf 386,52 USD), Tractor Supply (-3,53 Prozent auf 34,05 USD) und Dominos Pizza (-3,52 Prozent auf 323,61 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 735 660 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at