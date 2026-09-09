Tractor Supply Aktie
WKN: 889826 / ISIN: US8923561067
|S&P 500-Performance im Blick
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09.09.2026 16:02:10
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten
Um 16:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 7 656,20 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,843 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 7 655,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 7 660,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 646,91 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 757,64 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 7 386,65 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 6 512,61 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,63 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,65 Prozent auf 648,15 USD), Akamai (+ 4,05 Prozent auf 109,89 USD), Dell Technologies (+ 3,87 Prozent auf 554,53 USD), Schlumberger (+ 3,49 Prozent auf 59,09 USD) und Baker Hughes (+ 3,10 Prozent auf 65,90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Caseys General Stores (-17,07 Prozent auf 608,27 USD), Booking (-4,53 Prozent auf 172,14 USD), UnitedHealth (-3,57 Prozent auf 386,52 USD), Tractor Supply (-3,53 Prozent auf 34,05 USD) und Dominos Pizza (-3,52 Prozent auf 323,61 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 735 660 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,769 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,03 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Domino's Pizza Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|95,59
|0,43%
|Baker Hughes Inc.
|54,50
|-0,15%
|Booking Holdings
|149,05
|0,17%
|Casey's General Stores Inc
|537,40
|-0,70%
|Dell Technologies
|458,00
|-0,41%
|Domino's Pizza Inc.
|276,00
|0,00%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|90,65
|-0,41%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,90
|-0,68%
|NortonLifeLock
|25,26
|-1,04%
|NVIDIA Corp.
|191,96
|-0,17%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|49,01
|-0,33%
|Tractor Supply Co.
|29,11
|-0,31%
|UnitedHealth Inc.
|338,40
|-2,37%
|Western Union Company
|5,98
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 636,36
|-0,48%