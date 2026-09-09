Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag

Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,50 Prozent auf 7 635,19 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,236 Prozent schwächer bei 7 655,38 Punkten in den Handel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 624,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 660,68 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7 757,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 386,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 512,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,32 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6,90 Prozent auf 224,74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,17 Prozent auf 651,32 USD), Marvell Technology (+ 5,64 Prozent auf 238,13 USD), Akamai (+ 5,17 Prozent auf 111,07 USD) und Lumentum (+ 3,73 Prozent auf 1 015,00 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Caseys General Stores (-15,23 Prozent auf 621,81 USD), Vertiv (-7,24 Prozent auf 269,78 USD), Comcast (-5,81 Prozent auf 24,80 USD), Charter A (-4,92 Prozent auf 138,57 USD) und Booking (-4,70 Prozent auf 171,82 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 006 893 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at