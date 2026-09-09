Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|NYSE-Handel im Fokus
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09.09.2026 18:00:58
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag
Am Mittwoch fällt der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,50 Prozent auf 7 635,19 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,843 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,236 Prozent schwächer bei 7 655,38 Punkten in den Handel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 624,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 660,68 Punkten.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 7 757,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 386,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 512,61 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,32 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6,90 Prozent auf 224,74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,17 Prozent auf 651,32 USD), Marvell Technology (+ 5,64 Prozent auf 238,13 USD), Akamai (+ 5,17 Prozent auf 111,07 USD) und Lumentum (+ 3,73 Prozent auf 1 015,00 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Caseys General Stores (-15,23 Prozent auf 621,81 USD), Vertiv (-7,24 Prozent auf 269,78 USD), Comcast (-5,81 Prozent auf 24,80 USD), Charter A (-4,92 Prozent auf 138,57 USD) und Booking (-4,70 Prozent auf 171,82 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8 006 893 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 13,03 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Booking Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|95,59
|0,43%
|Booking Holdings
|149,05
|0,17%
|Casey's General Stores Inc
|537,40
|-0,70%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|115,42
|-6,54%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,09
|-0,05%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|193,00
|-0,41%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Intel Corp.
|90,65
|-0,41%
|Lumentum Holdings Inc
|845,50
|-1,43%
|Marvell Technology
|201,05
|-0,27%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,90
|-0,68%
|NortonLifeLock
|25,26
|-1,04%
|NVIDIA Corp.
|191,96
|-0,17%
|Vertiv Holdings
|225,65
|0,00%
|Western Union Company
|5,98
|0,40%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 636,36
|-0,48%