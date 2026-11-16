S&P 500
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|NYSE-Handel im Fokus
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16.11.2026 20:04:11
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag
Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,73 Prozent schwächer bei 7 430,76 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,647 Prozent auf 7 512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 515,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 406,87 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 734,11 Punkte taxiert.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,34 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Tyson Foods (+ 6,06 Prozent auf 62,85 USD), General Mills (+ 5,70 Prozent auf 35,43 USD), Centene (+ 5,58 Prozent auf 74,19 USD), STERIS (+ 4,14 Prozent auf 263,92 USD) und Texas Pacific Land (+ 4,01 Prozent auf 292,45 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-13,58 Prozent auf 320,76 USD), Coherent (-11,90 Prozent auf 204,46 USD), Bloom Energy (-11,78 Prozent auf 178,15 USD), Corning (-11,05 Prozent auf 106,30 USD) und Vertiv (-10,21 Prozent auf 188,24 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40 396 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,10
|-0,93%
|Bloom Energy
|161,00
|-7,36%
|Centene Corp.
|67,34
|4,44%
|Coherent Corp.
|185,05
|-6,30%
|Corning Inc.
|96,42
|-6,68%
|Dell Technologies
|290,30
|-6,97%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|97,54
|-3,71%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|General Mills Inc.
|32,04
|3,02%
|NVIDIA Corp.
|142,14
|-3,86%
|STERIS PLC Registered Shs
|238,00
|-0,58%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|263,80
|0,38%
|Tyson Foods Inc.
|57,02
|6,46%
|Vertiv Holdings
|170,56
|-6,71%
|Western Union Company
|5,90
|-3,40%
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|7 422,50
|-1,84%
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