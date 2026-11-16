Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Um 20:02 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,73 Prozent schwächer bei 7 430,76 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,647 Prozent auf 7 512,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 515,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 406,87 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 734,11 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,34 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Tyson Foods (+ 6,06 Prozent auf 62,85 USD), General Mills (+ 5,70 Prozent auf 35,43 USD), Centene (+ 5,58 Prozent auf 74,19 USD), STERIS (+ 4,14 Prozent auf 263,92 USD) und Texas Pacific Land (+ 4,01 Prozent auf 292,45 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-13,58 Prozent auf 320,76 USD), Coherent (-11,90 Prozent auf 204,46 USD), Bloom Energy (-11,78 Prozent auf 178,15 USD), Corning (-11,05 Prozent auf 106,30 USD) und Vertiv (-10,21 Prozent auf 188,24 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40 396 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,39 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at