Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 3,70 Prozent leichter bei 6 910,39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,791 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,209 Prozent auf 7 160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 175,83 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 198,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 882,66 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 8,03 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 712,57 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 641,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 538,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,757 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 11,44 Prozent auf 20,94 USD), Global Payments (+ 9,95 Prozent auf 91,83 USD), General Mills (+ 3,65 Prozent auf 35,74 USD), McCormick (+ 3,43 Prozent auf 47,40 USD) und HCA (+ 3,31 Prozent auf 475,57 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Sandisk (-89,51 Prozent auf 79,24 USD), Bloom Energy (-15,30 Prozent auf 142,39 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), Micron Technology (-13,89 Prozent auf 594,51 USD) und Lumentum (-13,72 Prozent auf 461,71 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 149 476 432 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at