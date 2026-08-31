Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|Index im Fokus
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31.08.2026 22:33:54
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus
Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 7 686,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,056 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,255 Prozent leichter bei 7 692,11 Punkten, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 665,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 697,52 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 7 580,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 460,26 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 5,51 Prozent auf 367,95 USD), Sandisk (+ 5,50 Prozent auf 1 566,70 USD), Coinbase (+ 5,31 Prozent auf 188,12 USD), Schlumberger (+ 4,83 Prozent auf 60,10 USD) und Deere (+ 3,90 Prozent auf 654,91 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Edison International (-23,07 Prozent auf 53,98 USD), Aon (-9,53 Prozent auf 321,52 USD), Howmet Aerospace (-7,51 Prozent auf 244,95 USD), Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD) und Gap (-4,98 Prozent auf 22,31 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37 338 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 12,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Coinbase
Aktien in diesem Artikel
|Aon PLC Registered Shs
|297,30
|-3,13%
|Casey's General Stores Inc
|644,20
|-0,80%
|Coinbase
|161,88
|4,86%
|Deere & Co. (John Deere)
|561,00
|3,20%
|Edison International
|46,48
|-22,94%
|First Republic Bank
|0,00
|-75,00%
|Gap Inc.
|19,30
|-10,51%
|Howmet Aerospace
|211,30
|-7,00%
|NVIDIA Corp.
|189,96
|0,95%
|Sandisk Corp
|1 270,00
|-0,78%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|51,82
|5,42%
|Take Two
|190,30
|-5,13%
|Tesla
|317,40
|5,31%
|Western Union Company
|6,15
|-1,35%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 686,14
|-0,33%
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