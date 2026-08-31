Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 7 686,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,056 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,255 Prozent leichter bei 7 692,11 Punkten, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 665,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 697,52 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Wert von 7 580,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6 460,26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 5,51 Prozent auf 367,95 USD), Sandisk (+ 5,50 Prozent auf 1 566,70 USD), Coinbase (+ 5,31 Prozent auf 188,12 USD), Schlumberger (+ 4,83 Prozent auf 60,10 USD) und Deere (+ 3,90 Prozent auf 654,91 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Edison International (-23,07 Prozent auf 53,98 USD), Aon (-9,53 Prozent auf 321,52 USD), Howmet Aerospace (-7,51 Prozent auf 244,95 USD), Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD) und Gap (-4,98 Prozent auf 22,31 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 37 338 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 12,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at