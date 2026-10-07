Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,56 Prozent auf 7 775,40 Punkte zurück. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 64,502 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,452 Prozent auf 7 783,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 818,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 792,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 767,89 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7 718,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 503,85 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 07.10.2025, einen Wert von 6 714,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13,37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit NetApp (+ 2,65 Prozent auf 234,50 USD), Corteva (+ 2,44 Prozent auf 14,25 USD), Perrigo Company (+ 2,36 Prozent auf 14,33 USD), Gilead Sciences (+ 2,32 Prozent auf 147,58 USD) und Kroger (+ 2,27 Prozent auf 59,74 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Coherent (-6,31 Prozent auf 317,00 USD), Lumentum (-4,34 Prozent auf 1 084,23 USD), Vertiv (-4,27 Prozent auf 242,33 USD), Adobe (-3,72 Prozent auf 229,26 USD) und Interactive Brokers Group (-3,64 Prozent auf 87,28 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 018 571 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5,128 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at