Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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Kursentwicklung im Fokus 26.08.2026 22:34:27

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Wenig Veränderung war schlussendlich in New York zu beobachten.

Letztendlich ging der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7 675,70 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent leichter bei 7 663,70 Punkten, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 657,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 690,73 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,161 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7 411,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 519,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 465,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,92 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 7,51 Prozent auf 18,90 USD), Lumentum (+ 6,04 Prozent auf 939,03 USD), Arista Networks (+ 5,92 Prozent auf 202,25 USD), CH Robinson Worldwide (+ 5,62 Prozent auf 151,73 USD) und Gap (+ 4,96 Prozent auf 21,15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Moderna (-5,77 Prozent auf 149,66 USD), Reddit (-4,36 Prozent auf 155,36 USD), Eli Lilly (-3,59 Prozent auf 1 189,41 USD), Boston Scientific (-3,39 Prozent auf 48,17 USD) und Intuit (-3,24 Prozent auf 345,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 816 442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,325 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,46 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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Arista Networks Inc Registered Shs 172,32 -0,44% Arista Networks Inc Registered Shs
Bath & Body Works 16,04 -1,11% Bath & Body Works
Boston Scientific Corp. 40,13 -3,43% Boston Scientific Corp.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 129,60 5,19% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Eli Lilly 1 008,40 -1,37% Eli Lilly
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Gap Inc. 17,86 -2,11% Gap Inc.
Intuit Inc. 298,65 1,13% Intuit Inc.
Lumentum Holdings Inc 821,50 2,39% Lumentum Holdings Inc
Moderna Inc 123,26 -4,36% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Reddit 132,00 -0,75% Reddit
Under Armour Inc. 4,35 -1,36% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,16 -1,06% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 730,99 0,72%

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