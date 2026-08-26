Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

Wenig Veränderung war schlussendlich in New York zu beobachten.

Letztendlich ging der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7 675,70 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,181 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,177 Prozent leichter bei 7 663,70 Punkten, nach 7 677,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 657,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 690,73 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,161 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 7 411,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 519,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, stand der S&P 500 noch bei 6 465,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 11,92 Prozent zu. Bei 7 816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Bath Body Works (+ 7,51 Prozent auf 18,90 USD), Lumentum (+ 6,04 Prozent auf 939,03 USD), Arista Networks (+ 5,92 Prozent auf 202,25 USD), CH Robinson Worldwide (+ 5,62 Prozent auf 151,73 USD) und Gap (+ 4,96 Prozent auf 21,15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Moderna (-5,77 Prozent auf 149,66 USD), Reddit (-4,36 Prozent auf 155,36 USD), Eli Lilly (-3,59 Prozent auf 1 189,41 USD), Boston Scientific (-3,39 Prozent auf 48,17 USD) und Intuit (-3,24 Prozent auf 345,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 816 442 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,325 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,46 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at