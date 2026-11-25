Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 2,15 Prozent auf 7 046,45 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 61,230 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 2,16 Prozent leichter bei 7 045,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 060,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 970,11 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 7 623,68 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 7 677,28 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 6 765,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 9,45 Prozent auf 30,58 USD), American Water Works (+ 1,94 Prozent auf 153,32 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,92 Prozent auf 26,06 USD), Archer Daniels Midland (+ 1,85 Prozent auf 66,10 USD) und ConAgra Foods (+ 1,82 Prozent auf 15,36 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bloom Energy (-10,91 Prozent auf 139,35 USD), Micron Technology (-10,69 Prozent auf 562,48 USD), Sandisk (-10,52 Prozent auf 69,75 USD), Lumentum (-10,19 Prozent auf 437,47 USD) und Lam Research (-10,02 Prozent auf 176,51 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 170 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,56 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at