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25.11.2026 16:01:56
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verliert zum Handelsstart
Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 2,15 Prozent auf 7 046,45 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 61,230 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 2,16 Prozent leichter bei 7 045,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 201,09 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 060,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 970,11 Einheiten.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 7 623,68 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 7 677,28 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 6 765,88 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6 316,91 Zähler.
S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 9,45 Prozent auf 30,58 USD), American Water Works (+ 1,94 Prozent auf 153,32 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,92 Prozent auf 26,06 USD), Archer Daniels Midland (+ 1,85 Prozent auf 66,10 USD) und ConAgra Foods (+ 1,82 Prozent auf 15,36 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Bloom Energy (-10,91 Prozent auf 139,35 USD), Micron Technology (-10,69 Prozent auf 562,48 USD), Sandisk (-10,52 Prozent auf 69,75 USD), Lumentum (-10,19 Prozent auf 437,47 USD) und Lam Research (-10,02 Prozent auf 176,51 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 170 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,56 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|American Water Works Co Inc
|138,60
|-0,86%
|Apple Inc.
|324,75
|-0,06%
|Archer Daniels Midland Co. (ADM)
|61,00
|0,23%
|Bloom Energy
|140,40
|0,72%
|ConAgra Foods Inc.
|14,18
|-0,60%
|Copart Inc.
|30,13
|-0,35%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|27,38
|-4,13%
|Kraft Heinz Company
|24,10
|-0,41%
|Lam Research Corp.
|170,50
|2,39%
|Lumentum Holdings Inc
|436,20
|1,14%
|Micron Technology Inc.
|546,40
|0,20%
|NVIDIA Corp.
|136,88
|0,66%
|Sandisk Corp
|68,00
|2,26%
|Western Union Company
|5,91
|3,25%
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