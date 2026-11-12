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S&P 500-Entwicklung 12.11.2026 20:03:58

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Derzeit legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,14 Prozent auf 7 608,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,692 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,768 Prozent auf 7 560,88 Punkte an der Kurstafel, nach 7 619,38 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 550,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7 652,76 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,51 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 7 807,24 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 7 748,50 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 12.11.2025, mit 6 850,92 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,94 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Broadcom (+ 5,39 Prozent auf 363,83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,82 Prozent auf 579,53 USD), Arista Networks (+ 4,72 Prozent auf 205,97 USD), Skyworks Solutions (+ 4,46 Prozent auf 91,55 USD) und Valero Energy (+ 4,12 Prozent auf 378,69 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Corteva (-18,62 Prozent auf 9,88 USD), Super Micro Computer (-11,14 Prozent auf 27,04 USD), Global Payments (-10,46 Prozent auf 89,75 USD), NVIDIA (-5,00 Prozent auf 165,05 USD) und Fidelity National Information Services (-4,70 Prozent auf 28,79 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 137 655 244 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,571 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 13,48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 526,10 5,40% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Apple Inc. 321,85 0,34% Apple Inc.
Arista Networks Inc Registered Shs 186,14 5,20% Arista Networks Inc Registered Shs
Broadcom 330,25 6,29% Broadcom
Cardinal Health Inc. 252,30 0,88% Cardinal Health Inc.
Corteva Inc Registered Shs When Issued 8,81 -19,71% Corteva Inc Registered Shs When Issued
Fidelity National Information Services IncShs 25,86 -4,79% Fidelity National Information Services IncShs
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Global Payments Inc. 82,20 -8,67% Global Payments Inc.
NVIDIA Corp. 148,94 -4,92% NVIDIA Corp.
Skyworks Solutions Inc. 82,26 4,52% Skyworks Solutions Inc.
Super Micro Computer Inc 24,70 -9,79% Super Micro Computer Inc
Valero Energy Corp. 341,80 4,18% Valero Energy Corp.
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