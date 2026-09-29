Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter

Am Dienstag fällt der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,27 Prozent auf 7 663,19 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,647 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,157 Prozent stärker bei 7 695,79 Punkten, nach 7 683,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7 653,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 699,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 711,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7 440,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6 661,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,73 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Bloom Energy (+ 11,71 Prozent auf 293,64 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6,48 Prozent auf 258,30 USD), Cerebras Systems (+ 6,14 Prozent auf 208,82 USD), Lumentum (+ 5,46 Prozent auf 971,64 USD) und Corning (+ 4,20 Prozent auf 157,96 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil United Rentals (-4,83 Prozent auf 993,46 USD), Equifax (-4,30 Prozent auf 139,51 USD), Autodesk (-3,56 Prozent auf 199,82 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,34 Prozent auf 8,97 USD) und Tyler Technologies (-3,31 Prozent auf 313,31 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 363 860 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at