Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
|S&P 500-Kursverlauf
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29.10.2026 22:34:37
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer
Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,30 Prozent tiefer bei 7 720,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,332 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,433 Prozent tiefer bei 7 710,42 Punkten, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 690,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 732,21 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 7 670,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 316,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der S&P 500 bei 6 890,59 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,57 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NortonLifeLock (+ 15,81 Prozent auf 28,20 USD), Carvana (+ 15,68 Prozent auf 68,31 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,45 Prozent auf 18,22 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 13,23 Prozent auf 316,21 USD) und Textron (+ 11,67 Prozent auf 87,46 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-26,95 Prozent auf 109,67 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 36 985 147 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|252,10
|-0,08%
|Alphabet C (ex Google)
|250,40
|-0,87%
|Carvana Co Registered Shs -A-
|61,10
|0,16%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fortinet Inc
|121,94
|-0,86%
|Fox Corp B
|50,00
|-1,96%
|Huntington Ingalls Industries Inc.
|282,40
|-0,32%
|Marvell Technology
|176,02
|-7,12%
|NortonLifeLock
|26,03
|3,58%
|Norwegian Cruise Line Ltd
|17,57
|-3,57%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|ServiceNow Inc
|94,00
|-3,25%
|Textron Inc.
|76,56
|-1,80%
|Western Union Company
|5,45
|-0,84%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 580,07
|-1,82%
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