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S&P 500-Kursverlauf 29.10.2026 22:34:37

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich im Minus.

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,30 Prozent tiefer bei 7 720,39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 64,332 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,433 Prozent tiefer bei 7 710,42 Punkten, nach 7 743,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 690,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 732,21 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1,06 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 7 670,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7 316,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der S&P 500 bei 6 890,59 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,57 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NortonLifeLock (+ 15,81 Prozent auf 28,20 USD), Carvana (+ 15,68 Prozent auf 68,31 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,45 Prozent auf 18,22 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 13,23 Prozent auf 316,21 USD) und Textron (+ 11,67 Prozent auf 87,46 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen ServiceNow (-26,95 Prozent auf 109,67 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 36 985 147 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Carvana Co Registered Shs -A- 61,10 0,16% Carvana Co Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fortinet Inc 121,94 -0,86% Fortinet Inc
Fox Corp B 50,00 -1,96% Fox Corp B
Huntington Ingalls Industries Inc. 282,40 -0,32% Huntington Ingalls Industries Inc.
Marvell Technology 176,02 -7,12% Marvell Technology
NortonLifeLock 26,03 3,58% NortonLifeLock
Norwegian Cruise Line Ltd 17,57 -3,57% Norwegian Cruise Line Ltd
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.
ServiceNow Inc 94,00 -3,25% ServiceNow Inc
Textron Inc. 76,56 -1,80% Textron Inc.
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