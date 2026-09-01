Interactive Brokers Group Aktie
WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072
|Marktbericht
|
01.09.2026 22:34:31
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent tiefer bei 7 631,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,905 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,611 Prozent auf 7 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 663,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 611,20 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 489,72 Punkte taxiert. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 6 460,26 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 9,93 Prozent auf 154,27 USD), Edison International (+ 8,93 Prozent auf 58,80 USD), HP (+ 4,33 Prozent auf 31,32 USD), CF Industries (+ 4,28 Prozent auf 135,60 USD) und Howmet Aerospace (+ 4,06 Prozent auf 254,89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cadence Design Systems (-7,60 Prozent auf 313,04 USD), Interactive Brokers Group (-7,09 Prozent auf 90,39 USD), Dell Technologies (-6,80 Prozent auf 425,00 USD), Old Dominion Freight Line (-6,48 Prozent auf 187,01 USD) und Cerebras Systems (-6,31 Prozent auf 172,62 USD).
Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 28 014 776 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,519 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,76 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Western Union Company
Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|269,65
|-8,00%
|Casey's General Stores Inc
|658,80
|2,27%
|Cerebras Systems Inc
|172,62
|-6,31%
|CF Industries Holdings Inc
|116,80
|4,57%
|Dell Technologies
|367,05
|-7,06%
|Edison International
|50,92
|9,55%
|First Republic Bank
|0,00
|-20,00%
|Howmet Aerospace
|212,60
|0,62%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,97
|4,37%
|Interactive Brokers Group Inc
|78,17
|-6,45%
|Moderna Inc
|132,94
|10,12%
|NVIDIA Corp.
|187,28
|-1,41%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|160,96
|-6,49%
|Western Union Company
|6,06
|-1,50%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 631,47
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt knapp im Minus -- DAX gibt letztlich deutlich nach -- Wall Street schliesslich tiefer -- Asiens Börsen zum Handelsende in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erlitt kräftige Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.