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Marktbericht 01.09.2026 22:34:31

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag schlussendlich

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,71 Prozent tiefer bei 7 631,47 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,905 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,611 Prozent auf 7 639,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 686,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7 663,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 611,20 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7 489,72 Punkte taxiert. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 7 599,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 6 460,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Moderna (+ 9,93 Prozent auf 154,27 USD), Edison International (+ 8,93 Prozent auf 58,80 USD), HP (+ 4,33 Prozent auf 31,32 USD), CF Industries (+ 4,28 Prozent auf 135,60 USD) und Howmet Aerospace (+ 4,06 Prozent auf 254,89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Cadence Design Systems (-7,60 Prozent auf 313,04 USD), Interactive Brokers Group (-7,09 Prozent auf 90,39 USD), Dell Technologies (-6,80 Prozent auf 425,00 USD), Old Dominion Freight Line (-6,48 Prozent auf 187,01 USD) und Cerebras Systems (-6,31 Prozent auf 172,62 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 28 014 776 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,519 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Casey's General Stores Inc 658,80 2,27% Casey's General Stores Inc
Cerebras Systems Inc 172,62 -6,31% Cerebras Systems Inc
CF Industries Holdings Inc 116,80 4,57% CF Industries Holdings Inc
Dell Technologies 367,05 -7,06% Dell Technologies
Edison International 50,92 9,55% Edison International
First Republic Bank 0,00 -20,00% First Republic Bank
Howmet Aerospace 212,60 0,62% Howmet Aerospace
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 26,97 4,37% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Interactive Brokers Group Inc 78,17 -6,45% Interactive Brokers Group Inc
Moderna Inc 132,94 10,12% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 187,28 -1,41% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 160,96 -6,49% Old Dominion Freight Line Inc.
Western Union Company 6,06 -1,50% Western Union Company

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S&P 500 7 631,47 -0,71%

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