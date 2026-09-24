Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent tiefer bei 30 270,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,804 Prozent leichter bei 30 225,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30 470,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 30 204,16 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 346,92 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 023,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29 220,06 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, einen Stand von 24 503,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 20,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 770,63 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 6,09 Prozent auf 240,40 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,11 Prozent auf 767,24 USD), Diamondback Energy (+ 3,09 Prozent auf 191,39 USD), Cadence Design Systems (+ 2,96 Prozent auf 318,24 USD) und Cintas (+ 2,58 Prozent auf 196,92 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Arm (-6,64 Prozent auf 310,48 USD), Western Digital (-3,59 Prozent auf 456,69 USD), Axon Enterprise (-3,55 Prozent auf 434,62 USD), Sandisk (-2,94 Prozent auf 1 763,16 USD) und Microchip Technology (-2,89 Prozent auf 73,35 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 609 187 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,845 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Comcast-Aktie hat mit 6,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,73 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at