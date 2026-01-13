Myriad Genetics Aktie

WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043

Kursverlauf 13.01.2026 20:04:19

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent leichter bei 23 650,21 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 23 735,12 Punkte an der Kurstafel, nach 23 733,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 813,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 607,59 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 23 195,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22 694,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 088,10 Punkten gehandelt.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 21,18 Prozent auf 94,39 USD), Cerus (+ 9,25 Prozent auf 2,48 USD), Intel (+ 8,02 Prozent auf 47,60 USD), Dorel Industries (+ 6,86 Prozent auf 1,37 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,34 Prozent auf 5,87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ligand Pharmaceuticals (-9,61 Prozent auf 186,94 USD), Myriad Genetics (-6,70 Prozent auf 6,13 USD), Salesforce (-6,43 Prozent auf 242,72 USD), Biomarin Pharmaceutical (-5,61 Prozent auf 54,47 USD) und Adobe (-5,57 Prozent auf 309,39 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 770 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,852 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

