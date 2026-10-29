Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,61 Prozent auf 26 121,62 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent schwächer bei 26 201,82 Punkten, nach 26 549,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 053,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 286,46 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,364 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 797,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 442,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 958,47 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,42 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 25,71 Prozent auf 1,09 USD), Upbound Group (+ 14,31 Prozent auf 19,33 USD), Textron (+ 10,99 Prozent auf 86,93 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 338,31 USD) und Steven Madden (+ 5,20 Prozent auf 44,90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16,60 Prozent auf 21,60 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,07 Prozent auf 282,42 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,87 Prozent auf 280,47 USD), Monro Muffler Brake (-12,87 Prozent auf 12,46 USD) und FormFactor (-11,54 Prozent auf 97,58 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 880 030 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,657 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at