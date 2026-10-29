Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 29.10.2026 20:04:09

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite notiert am Donnerstag im Minus.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,61 Prozent auf 26 121,62 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent schwächer bei 26 201,82 Punkten, nach 26 549,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26 053,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 286,46 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,364 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 797,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24 442,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 958,47 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,42 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 25,71 Prozent auf 1,09 USD), Upbound Group (+ 14,31 Prozent auf 19,33 USD), Textron (+ 10,99 Prozent auf 86,93 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 338,31 USD) und Steven Madden (+ 5,20 Prozent auf 44,90 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16,60 Prozent auf 21,60 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,07 Prozent auf 282,42 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,87 Prozent auf 280,47 USD), Monro Muffler Brake (-12,87 Prozent auf 12,46 USD) und FormFactor (-11,54 Prozent auf 97,58 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 880 030 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,657 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 253,15 -4,83% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 251,55 -4,54% Alphabet C (ex Google)
America's Car-Mart Inc. 1,09 25,71% America's Car-Mart Inc.
Donegal Group Inc. (B) 21,44 -17,22% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 87,16 -13,96% FormFactor Inc.
InterDigital IncShs 298,50 4,30% InterDigital IncShs
Lam Research Corp. 226,90 1,75% Lam Research Corp.
Monro Muffler Brake Inc. 11,20 -12,50% Monro Muffler Brake Inc.
NVIDIA Corp. 190,72 -0,34% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,15 -4,98% SIGA Technologies Inc.
Steven Madden Ltd. 40,13 5,27% Steven Madden Ltd.
Textron Inc. 77,90 11,00% Textron Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 15,65 3,47% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 137,86 -1,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Dow schwächer -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen