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S&P 500-Entwicklung 20.08.2026 18:00:36

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags

Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags

Anleger in New York treten am Donnerstagmittag den Rückzug an.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 7 676,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,372 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 7 682,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 707,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 699,96 Punkte, das Tagestief hingegen 7 671,14 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 443,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 432,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der S&P 500 bei 6 395,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,93 Prozent zu. 7 816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Deere (+ 9,44 Prozent auf 635,44 USD), Coinbase (+ 6,82 Prozent auf 171,13 USD), CF Industries (+ 6,27 Prozent auf 126,48 USD), Illumina (+ 5,85 Prozent auf 217,00 USD) und Texas Pacific Land (+ 5,15 Prozent auf 392,41 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Advance Auto Parts (-23,92 Prozent auf 42,74 USD), Moderna (-19,37 Prozent auf 140,61 USD), Walmart (-9,83 Prozent auf 103,07 USD), Norwegian Cruise Line (-5,13 Prozent auf 16,45 USD) und CoStar Group (-4,98 Prozent auf 32,05 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 799 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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CF Industries Holdings Inc 107,55 5,23% CF Industries Holdings Inc
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CoStar Group Inc. 27,86 -3,01% CoStar Group Inc.
Deere & Co. (John Deere) 501,00 0,36% Deere & Co. (John Deere)
First Republic Bank 0,00 150,00% First Republic Bank
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