S&P 500
|
7 641,16
|
-66,82
|
-0,87 %
|S&P 500-Entwicklung
|
20.08.2026 18:00:36
Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,41 Prozent tiefer bei 7 676,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,372 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,336 Prozent auf 7 682,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 707,98 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 699,96 Punkte, das Tagestief hingegen 7 671,14 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 443,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 432,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der S&P 500 bei 6 395,78 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,93 Prozent zu. 7 816,70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Deere (+ 9,44 Prozent auf 635,44 USD), Coinbase (+ 6,82 Prozent auf 171,13 USD), CF Industries (+ 6,27 Prozent auf 126,48 USD), Illumina (+ 5,85 Prozent auf 217,00 USD) und Texas Pacific Land (+ 5,15 Prozent auf 392,41 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Advance Auto Parts (-23,92 Prozent auf 42,74 USD), Moderna (-19,37 Prozent auf 140,61 USD), Walmart (-9,83 Prozent auf 103,07 USD), Norwegian Cruise Line (-5,13 Prozent auf 16,45 USD) und CoStar Group (-4,98 Prozent auf 32,05 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10 799 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|48,39
|-0,14%
|CF Industries Holdings Inc
|107,55
|5,23%
|Coinbase
|147,46
|8,00%
|CoStar Group Inc.
|27,86
|-3,01%
|Deere & Co. (John Deere)
|501,00
|0,36%
|First Republic Bank
|0,00
|150,00%
|Illumina Inc.
|182,34
|4,78%
|Moderna Inc
|114,38
|-23,55%
|Norwegian Cruise Line Ltd
|16,75
|-3,40%
|NVIDIA Corp.
|185,36
|-0,32%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|318,40
|0,00%
|Under Armour Inc.
|4,51
|0,67%
|Walmart
|88,40
|-9,74%
|Western Union Company
|6,22
|1,14%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 641,16
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.