Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Der NASDAQ 100 gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Um 17:58 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,59 Prozent auf 29 621,42 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,37 Prozent auf 29 992,37 Punkte an der Kurstafel, nach 30 407,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30 051,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 567,17 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 2,22 Prozent nach. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 28 015,06 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 25 020,41 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 21 547,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,52 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Amgen (+ 2,58 Prozent auf 354,53 USD), Walmart (+ 2,24 Prozent auf 120,38 USD), Exelon (+ 2,24 Prozent auf 45,63 USD), DexCom (+ 2,20 Prozent auf 74,19 USD) und Xcel Energy (+ 1,90 Prozent auf 79,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-14,15 Prozent auf 58,71 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 117,27 USD), lululemon athletica (-9,17 Prozent auf 113,46 USD), Arm (-9,17 Prozent auf 357,35 USD) und Marvell Technology (-7,75 Prozent auf 291,92 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 093 731 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at