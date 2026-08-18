Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,57 Prozent schwächer bei 7 701,07 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,558 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,457 Prozent auf 7 709,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 745,06 Punkten am Vortag.

Bei 7 693,89 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 713,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 403,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der S&P 500 bei 6 449,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,29 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bath Body Works (+ 6,70 Prozent auf 20,07 USD), Ulta Beauty (+ 6,14 Prozent auf 523,62 USD), Intuit (+ 4,47 Prozent auf 350,60 USD), Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD) und Tyler Technologies (+ 4,39 Prozent auf 334,54 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-12,29 Prozent auf 221,00 USD), Coherent (-12,00 Prozent auf 309,09 USD), Teradyne (-9,49 Prozent auf 401,08 USD), Lumentum (-9,26 Prozent auf 879,17 USD) und Marvell Technology (-8,17 Prozent auf 215,19 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9 659 641 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at