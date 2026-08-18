Ulta Beauty Aktie

Ulta Beauty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 18.08.2026 18:01:42

Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Der S&P 500 notiert aktuell im negativen Bereich.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,57 Prozent schwächer bei 7 701,07 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,558 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,457 Prozent auf 7 709,70 Punkte an der Kurstafel, nach 7 745,06 Punkten am Vortag.

Bei 7 693,89 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 713,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der S&P 500 bei 7 457,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 403,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der S&P 500 bei 6 449,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,29 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bath Body Works (+ 6,70 Prozent auf 20,07 USD), Ulta Beauty (+ 6,14 Prozent auf 523,62 USD), Intuit (+ 4,47 Prozent auf 350,60 USD), Erie Indemnity (+ 4,43 Prozent auf 258,72 USD) und Tyler Technologies (+ 4,39 Prozent auf 334,54 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-12,29 Prozent auf 221,00 USD), Coherent (-12,00 Prozent auf 309,09 USD), Teradyne (-9,49 Prozent auf 401,08 USD), Lumentum (-9,26 Prozent auf 879,17 USD) und Marvell Technology (-8,17 Prozent auf 215,19 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9 659 641 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Western Union Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bath & Body Works 17,38 7,48% Bath & Body Works
Cerebras Systems Inc 218,34 -13,35% Cerebras Systems Inc
Coherent Corp. 266,70 -11,89% Coherent Corp.
Erie Indemnity Co. 210,00 -1,87% Erie Indemnity Co.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Intel Corp. 82,90 -7,34% Intel Corp.
Intuit Inc. 304,85 4,78% Intuit Inc.
Lumentum Holdings Inc 753,00 -10,36% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 184,36 -8,82% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 189,48 -2,58% NVIDIA Corp.
Teradyne Inc. 343,50 -10,01% Teradyne Inc.
Tyler Technologies Inc. 291,40 5,12% Tyler Technologies Inc.
Ulta Beauty Inc Registered Shs 447,30 4,95% Ulta Beauty Inc Registered Shs
Under Armour Inc. 4,39 -4,05% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,30 2,50% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 700,68 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen