Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag

Am Donnerstag gibt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,54 Prozent auf 26 110,72 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,885 Prozent schwächer bei 26 021,05 Punkten in den Handel, nach 26 253,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 979,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 178,25 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 605,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 25 169,50 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.09.2025, einen Stand von 21 886,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12,37 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell CRESUD (+ 5,45 Prozent auf 12,57 USD), Cirrus Logic (+ 3,98 Prozent auf 115,13 USD), Take Two (+ 3,58 Prozent auf 218,69 USD), Expedia (+ 3,26 Prozent auf 281,50 USD) und Apple (+ 3,15 Prozent auf 325,26 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil American Eagle Outfitters (-15,81 Prozent auf 14,22 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-15,76 Prozent auf 2,94 USD), Lincoln Electric (-8,33 Prozent auf 248,90 USD), Century Aluminum (-6,40 Prozent auf 44,64 USD) und Cogent Communications (-5,57 Prozent auf 8,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 14 060 119 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,674 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 19,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at