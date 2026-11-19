Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Donnerstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,20 Prozent leichter bei 8 130,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent fester bei 8 193,76 Punkten, nach 8 146,83 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 125,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 200,11 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 3,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 868,05 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 8 501,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der CAC 40 bei 7 953,77 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,794 Prozent nach. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 280 767 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,421 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at