CAC 40
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|Euronext-Handel im Blick
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19.11.2026 15:58:44
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben
Um 15:42 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,20 Prozent leichter bei 8 130,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,576 Prozent fester bei 8 193,76 Punkten, nach 8 146,83 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 125,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 200,11 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 3,04 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 868,05 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 8 501,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der CAC 40 bei 7 953,77 Punkten.
Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,794 Prozent nach. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 280 767 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,421 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|193,10
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|Carrefour S.A.
|13,52
|0,90%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|438,80
|0,99%
|Pernod Ricard S.A.
|71,32
|1,86%
|Renault S.A.
|26,70
|-1,11%
|Stellantis
|3,20
|-0,79%
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