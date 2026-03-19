Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Mittag leichter

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 1,72 Prozent leichter bei 7 832,57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,355 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,23 Prozent tiefer bei 7 871,76 Punkten in den Handel, nach 7 969,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 887,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 817,81 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 1,12 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 398,78 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 151,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, notierte der CAC 40 bei 8 171,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 4,43 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 768,11 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 158 758 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 232,584 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at