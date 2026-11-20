Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,17 Prozent tiefer bei 7 986,37 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,440 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,749 Prozent auf 8 020,19 Punkte an der Kurstafel, nach 8 080,74 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 029,08 Punkte, das Tagestief hingegen 7 929,07 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der CAC 40 bereits um 4,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 838,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 453,09 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 20.11.2025, mit 7 981,07 Punkten bewertet.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 301 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,666 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at