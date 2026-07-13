Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 8 330,85 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,388 Prozent auf 8 306,64 Punkte an der Kurstafel, nach 8 338,97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 306,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 335,05 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 8 350,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8 235,98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 7 829,29 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 513 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 241,801 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at