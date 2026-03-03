SR.Teleperformance Aktie

Kursentwicklung im Fokus 03.03.2026 17:58:41

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

Der CAC 40 brach letztendlich massiv ein.

Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 3,46 Prozent leichter bei 8 103,84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent leichter bei 8 292,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 086,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 298,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 179,50 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Stand von 8 087,42 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 8 199,71 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,11 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 664 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 258,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 176,12 -2,43% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 504,40 -3,28% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 54,52 7,03% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,22 -4,47% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 103,84 -3,46%

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

