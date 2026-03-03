Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus

Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 3,46 Prozent leichter bei 8 103,84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent leichter bei 8 292,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 086,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 298,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 179,50 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Stand von 8 087,42 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 8 199,71 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,11 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 664 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 258,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

