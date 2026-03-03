SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.03.2026 17:58:41
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus
Am Dienstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 3,46 Prozent leichter bei 8 103,84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,552 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,21 Prozent leichter bei 8 292,42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 8 086,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 298,31 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 179,50 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Stand von 8 087,42 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 8 199,71 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,11 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 664 226 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 258,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|176,12
|-2,43%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|504,40
|-3,28%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|54,52
|7,03%
|Stellantis
|6,22
|-4,47%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 103,84
|-3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.