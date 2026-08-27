Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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CAC 40-Performance 27.08.2026 17:58:40

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende

Der CAC 40 schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Am Donnerstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,68 Prozent tiefer bei 8 319,87 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,017 Prozent tiefer bei 8 460,91 Punkten, nach 8 462,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 308,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 460,91 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 1,91 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 8 406,06 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 8 207,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7 743,93 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 412 817 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 221,697 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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03.08.26 Renault Outperform Bernstein Research
30.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Airbus SE 203,80 0,27% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 18,34 0,03% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 449,40 0,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,48 0,49% Renault S.A.
Stellantis 4,55 0,39% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 319,87 -1,68%

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