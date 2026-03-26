Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40 aktuell
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26.03.2026 09:29:40
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück
Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,47 Prozent auf 7 810,06 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,277 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,647 Prozent auf 7 795,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 846,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 795,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 816,07 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 3,55 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 8 620,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 103,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der CAC 40 mit 8 030,68 Punkten gehandelt.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,70 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 18 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,506 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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