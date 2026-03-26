Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück

Der CAC 40 bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,47 Prozent auf 7 810,06 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,277 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,647 Prozent auf 7 795,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7 846,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 795,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 816,07 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 3,55 Prozent. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 8 620,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 103,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der CAC 40 mit 8 030,68 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,70 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 18 730 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 229,506 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at