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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Fokus 26.05.2026 12:26:51

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach

Der CAC 40 bewegt sich am Mittag im Minus.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,07 Prozent leichter bei 8 170,28 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,247 Prozent auf 8 237,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 258,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 168,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 240,98 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 157,82 Punkte. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 8 620,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 828,13 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,304 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 46 095 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,708 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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