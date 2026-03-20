Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt schlussendlich nach

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel letztendlich um 1,82 Prozent auf 7 665,62 Punkte zurück. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,353 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,792 Prozent fester bei 7 869,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 807,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 883,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 660,47 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 3,22 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 20.02.2026, bei 8 515,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 151,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2025, wurde der CAC 40 auf 8 094,20 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,46 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 660,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 701 952 Aktien gehandelt. Mit 228,464 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at