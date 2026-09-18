Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40-Performance im Fokus
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18.09.2026 15:58:50
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein
Am Freitag verbucht der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 1,42 Prozent auf 8 070,94 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,408 Prozent auf 8 153,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 186,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 161,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 069,72 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,759 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 8 509,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 467,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 854,61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,52 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 578 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 202,885 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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