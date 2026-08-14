Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Blick
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14.08.2026 17:58:56
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben
Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8 636,80 Punkten aus dem Handel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,525 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,081 Prozent fester bei 8 657,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 650,56 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 630,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 662,10 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,846 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 366,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8 082,27 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 7 870,34 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 482 519 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 228,706 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Renault S.A.
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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14.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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14.08.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start fester (finanzen.at)
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13.08.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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13.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 ohne Schwung (finanzen.at)
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13.08.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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13.08.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|214,95
|0,89%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|20,16
|0,40%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|463,30
|0,17%
|Renault S.A.
|28,62
|0,67%
|Stellantis
|4,62
|-0,88%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 636,80
|-0,16%
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