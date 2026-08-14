Renault Aktie

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WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Index im Blick 14.08.2026 17:58:56

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Letztendlich agierten die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 8 636,80 Punkten aus dem Handel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,525 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,081 Prozent fester bei 8 657,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 650,56 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 630,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 662,10 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0,846 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 366,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der CAC 40 bei 8 082,27 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 7 870,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 482 519 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 228,706 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Airbus SE 214,95 0,89% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 20,16 0,40% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 463,30 0,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,62 0,67% Renault S.A.
Stellantis 4,62 -0,88% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 636,80 -0,16%

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