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Kursentwicklung im Fokus 03.11.2026 17:58:49

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben

Der CAC 40 notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,34 Prozent leichter bei 8 020,31 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 986,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 107,26 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 897,19 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 613,82 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 109,79 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 187 307 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Pernod Ricard S.A. 69,90 0,11% Pernod Ricard S.A.
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