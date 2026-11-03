CAC 40
|
8 177,89
|
157,58
|
1,96 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
03.11.2026 17:58:49
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben
Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,34 Prozent leichter bei 8 020,31 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 047,69 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 986,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 107,26 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7 897,19 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 613,82 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 109,79 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 187 307 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,25 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|201,25
|0,79%
|Carrefour S.A.
|13,55
|-0,40%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|444,60
|0,67%
|Pernod Ricard S.A.
|69,90
|0,11%
|Renault S.A.
|28,55
|-0,04%
|Stellantis
|4,15
|0,68%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 177,89
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.